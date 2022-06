Rugby : la Belgique termine à la 4e place chez les messieurs à Lisbonne

(Belga) La Belgique a terminé à la quatrième place chez les messieurs de la première des deux manches des Championship Series de rugby à sept, le plus haut niveau européen, dimanche à Lisbonne au Portugal. Les BelSevens se classent elles 7es chez les dames.

Après deux victoires et une défaite samedi, la Belgique a débuté la journée de dimanche par un succès 24-17 contre la Tchéquie pour son dernier match de groupe. Un succès qui a permis aux joueurs de Youssef Driss de terminer à la 2e place de la poule A et ainsi affronter l'Italie, 2e du groupe B, dans le match pour la 3e place. Une rencontre dans laquelle ils ont dû s'incliner 21-14. Avec cette quatrième place, la Belgique compte 14 points au classement avec la deuxième et dernière manche prévue du 1er au 3 juillet à Cracovie. Chez les dames, les BelSevens ont terminé à la 7e place. Quatrième de la poule A après une défaite 10-7 contre la Tchéquie dimanche matin, la Belgique a ensuite battu l'Allemagne, 4e de la poule B, dans le match pour la 7e place (24-0). Une 7e place aux joueuses d'Emiel Vermote d'engranger 8 points avant la seconde manche. (Belga)