Rugby: le Gallois Dan Biggar prendra sa retraite internationale après le Mondial

"J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière avec le Pays de Galles après la Coupe du monde", a-t-il écrit dans une chronique publiée samedi soir pour le journal britannique Mail on Sunday.

"C'est le bon moment pour partir", a ajouté l'ancien ouvreur des Ospreys et des Northampton Saints, ajoutant que "jouer en 10 pour le Pays de Galles n'était pas de tout repos" mais qu'il était "fier" d'avoir tenu.

Le Gallois s'est aussi justifié en rappelant que sa famille se trouvait en France et qu'il n'envisageait plus de "prendre l'avion chaque automne, chaque été et chaque Tournoi des Six Nations".