Ryder Cup: deux vainqueurs de Majeurs et un espoir suédois retenus avec l'équipe européenne

Le capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup (29 septembre-1er octobre à Rome), Luke Donald, a complété sa formation lundi en retenant l'Anglais Justin Rose et l'Irlandais Shane Lowry, des anciens vainqueurs de Majeurs, mais aussi l'étoile montante suédoise Ludvig Aberg.

Les trois autres invitations (wild cards) ont été attribuées à l'Anglais Tommy Fleetwood, à l'Autrichien Sepp Straka et au Danois Nicolai Hojgaard. Ces six golfeurs accompagneront donc les six joueurs ayant déjà obtenu automatiquement leur billet pour Rome, où ils tenteront de reconquérir le trophée: Rory McIlroy (NIR), Jon Rahm (ESP), Matt Fitzpatrick (ENG), Viktor Hovland (NOR), Tyrrell Hatton (ENG) et Robert MacIntyre (SCO).