A six mois des Jeux de Paris, les cavaliers belges mis à l'honneur à Gesves

Larissa Pauluis et Charlotte Defalque en dressage, Lara de Liedekerke et Cyril Gavrilovic en concours complet, ainsi que Barbara Minneci et Michèle Georges, en stage en France, seule absente mardi, ont tous aussi les JO dans le viseur.

Clémentine Lux, championne d'Europe scolaire, a aussi été mise à l'honneur par Charles Bourgeois, directeur général de la politique sportive à l'Adeps, désireux de mettre en avant les prestations des sportifs et sportives francophones. Une campagne de communication 'Adeps Pro'est ainsi dans les cartons à partir de février pour "mettre en avant les athlètes de haut niveau et, également, stimuler et challenger le plus grand nombre à la pratique sportive", a ajouté Marc Xhonneux, conseiller en stratégie à l'Adeps.