Six Nations B: les Diables Noirs sombrent face à la Géorgie

Deux semaines après leur belle victoire sur la Russie (38-12), les Diables Noirs sont retombés sur terre samedi dans leur 3e match du championnat d'Europe de rugby 2020. L'équipe nationale masculine a été sévèrement battue par la Géorgie, 78-6, à Kutaisi. Les Belges étaient menés 33-6 au repos.

Face aux athlétiques géorgiens, l'équipe de Guillaume Ajac a concédé 12 essais (9 transformés) et n'a riposté que par deux pénalités passées par Antoine Vassart aux 20e et 39e minutes. La Belgique avait perdu, 23-17 au Portugal, son premier match dans ce Rugby Europe Championship 2020.

Au classement de ce tournoi des Six Nations "B", la Géorgie est en tête avec 14 points. Le Portugal en possède 8. La Belgique est 3e avec 6 unités devant l'Espagne (5), la Roumanie (0) et la Russie (0) avant les deux autres rencontres de cette 3e journée jouées samedi: Roumanie-Espagne et Russie-Portugal.

Les Diables Noirs accueilleront l'Espagne le 7 mars au Stade Fallon de Woluwé-Saint-Lambert (15h00) et se déplaceront en Roumanie le 14 mars (14h00) dan ses deux derniers match de ce championnat.