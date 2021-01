Ski alpin: à Flachau, dernier slalom féminin avant les Mondiaux

Le slalom de Coupe du monde femmes de Flachau (Autriche) propose mardi une dernière répétition avant les Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (Italie), dans une discipline désormais dominée par quatre skieuses.

Après avoir enchaîné trois courses entre la fin 2020 et le début de 2021, les slalomeuses vont connaître un trou dans leur calendrier. Après Flachau, elles disputeront deux slaloms en deux mois: celui des Mondiaux le 20 février puis celui de Coupe du monde de Jasna (Slovaquie) le 7 mars, avant les trois derniers de la saison.

La course nocturne de Flachau, un format très apprécié des skieuses, marque donc une ultime possibilité de se jauger face à la concurrence.

La course à la victoire mardi puis à la médaille d'or en février devrait se jouer entre quatre skieuses, les seules à être montées sur les quatre podiums de slalom cet hiver.

L'implacable duo Mikaela Shiffrin/Petra Vlhova et leur série de 28 victoires consécutives en Coupe du monde a été rejoint par Michelle Gisin et Katharina Liensberger.

La Suissesse Michelle Gisin (27 ans) d'abord, a brisé la série de Shiffrin et de Vlhova en remportant le slalom de Semmering (Autriche) fin décembre, son premier succès en Coupe du monde.

L'Autrichienne Katharina Liensberger ensuite, a transformé à 23 ans son talent en résultats constants. Elle n'a pas encore gagné, mais n'est pas sortie du podium de la saison (deux fois 3e, deux fois 2e) et se rapproche de la victoire (à 11/100e à Semmering, à 5/100e à Zagreb).

La Slovaque Petra Vlhova, solide leader du classement général, garde la main avec trois victoires et la première place du classement de la spécialité.

L'Américaine Mikaela Shiffrin, aux 48 victoires en slalom, est rentrée dans le rang et n'a plus gagné dans sa discipline fétiche depuis plus d'un an (Lienz en décembre 2019).

Elle tente de retrouver son rang en délaissant les courses de vitesse pour gagner du temps à l'entraînement. Il lui reste un peu plus d'un mois pour progresser et viser un 5e titre mondial consécutif entre les piquets serrés.

Programme de la Coupe du monde femmes de Flachau:

Mardi 12 janvier: slalom, 1re manche à 18h00, 2e manche à 20h45