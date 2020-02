Ski alpin: le gros coup pour Kilde, Pinturault solide

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a réparé une anomalie. En lice pour le gros globe de cristal, il a enfin remporté sa première victoire de la saison vendredi sur le super-G de Saalbach (Autriche) et en a profité pour prendre la tête du classement général.

A la bagarre avec Kilde mais aussi son compatriote Henrik Kristoffersen pour le titre suprême, Alexis Pinturault a bien fait de se rendre en Autriche pour disputer une épreuve de vitesse, qui n'est pas sa spécialité: il a terminé 6e et a marqué 40 points précieux au général. Kristoffersen a, conformément à ses habitudes, fait l'impasse sur le super-G.

"C'est plutôt pas mal sur un super-G rendu pas évident à cause du temps. Mon dossard (6, qui lui garantissait d'être le sixième skieur à s'élancer) m'a sûrement bien aidé car la piste s'est dégradée au fur et à mesure aujourd'hui, a indiqué Pinturault. Je préférerais des super-G avec encore plus de courbes, on trouve de plus en plus de tracés très +directs+ comme aujourd'hui (qui avantage les spécialistes de la descente), mais j'apprécie quand même la vitesse."

"De toute façon le classement général sera serré jusqu'à la fin, le but reste de s'amuser, de prendre des risques dans chaque discipline et d'essayer de se présenter à chaque course le plus frais possible."

- "Enfin " -

Enfin! Ultrarégulier cette saison et invité surprise de la lutte pour le gros globe de cristal, le Graal du ski alpin, Aleksander Aamodt Kilde (27 ans) a de son côté définitivement assis son statut en remportant le super-G de Saalbach disputé dans des conditions météo difficiles.

Après que la course a été repoussée de plus de deux heures à cause du vent et des chutes de neige, Kilde s'est engagé au maximum sur un parcours amplement réduit à cause du vent et a réussi à s'imposer en 58 sec 30 pour la 4e victoire de sa carrière.

"C'est un super sentiment après avoir longtemps attendu aujourd'hui pour courir. Je voulais tellement une victoire après ces nombreuses deuxièmes places (cette saison), enfin je l'ai, on ne me posera plus la question", s'est réjoui Kilde en conférence de presse.

Il a devancé le Suisse Mauro Caviezel, 3e jeudi de la descente, de 15 centièmes et l'Allemand Thomas Dressen, vainqueur de la descente, de 31 centièmes.

Après s'être manqué sur la descente (10e) jeudi, Kilde a cette fois frappé un grand coup en marquant 100 points et a repris les commandes du classement général à son compatriote Henrik Kristoffersen (à 79 points), absent à Saalbach. Alexis Pinturault se trouve désormais à 100 points de la tête, à 13 courses de la fin de saison.

Cerise sur le gâteau, Kilde s'est aussi emparé de la tête du classement du globe de super-G et compte 51 points d'avance sur Mauro Caviezel alors qu'il reste trois départs dans cette discipline.

Pinturault mis à part, les Français n'ont pas brillé vendredi: Johan Clarey est 13e, Nils Allègre 18e, Blaise Giezendanner 22e et Matthieu Bailet 24e.

Les skieurs ont désormais rendez-vous au Japon à Niigata Yuzawa Naeba pour un géant et un slalom, plus favorables à Henrik Kristoffersen et Alexis Pinturault, les 22 et 23 février.