Ski alpin: Marco Odermatt puissance 2.000

Malgré une visibilité réduite et une piste rendue difficile par la température et le passage de ses concurrents, le Suisse, qui avait déjà écrasé la première manche, a réussi un superbe second passage, toujours sur un fil, en rattrapant chaque petite erreur entraînée par sa vitesse folle.

Même s'il reste un slalom à disputer dimanche pour terminer la saison, Odermatt devrait s'arrêter là puisqu'il ne dispute pas cette discipline habituellement.

Plus que jamais roi du ski, "Odi" a cumulé treize succès (sept en géant, six en super-G) cet hiver pour s'emparer du gros globe de cristal et des petits globes du géant et du super-G, deux de ses disciplines de prédilection.

Il rejoint le Suédois Ingemar Stenmark (en 1979) et les Autrichiens Hermann Maier (2001) et Marcel Hirscher (2018), codétenteurs du record masculin de victoires en un seul hiver.