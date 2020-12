Ski alpin: Zubcic dompte la neige à Santa Caterina, Pinturault 5e

Le Croate Filip Zubcic a remporté le géant de Santa Caterina (Italie) samedi disputé sous une météo difficile, alors qu'Alexis Pinturault a su se contenter d'une 5e place qui le laisse en tête du général.

Les skieurs attendaient la neige, ils ont été servis! L'or blanc tombe en abondance depuis deux jours sur les Alpes, de quoi annuler le super-G féminin de Saint-Moritz (Suisse) samedi, et offrir des conditions difficiles dans la petite et sombre station lombarde de Santa Caterina, qui a récupéré les deux géants prévus à Val d'Isère.

Pas forcément à l'aise habituellement lorsque la neige s'accumule sur la piste, Alexis Pinturault a d'abord réussi le 3e temps de la première manche avant de reculer sur la deuxième, devant se contenter de la 5e place finale à 80 centièmes de Filip Zubcic.

"Un top-5, ça reste positif et c'est ce qu'on va retenir. Il faut parfois savoir se contenter d'une place d'honneur, a expliqué Pinturault après la course. Il y a encore quelque temps, on avait du mal avec mon équipementier dans de telles conditions de neige. Mais on progresse, l'an dernier je finis 15e à Alta Badia (Italie) dans des conditions similaires..."

- "Prendre de la marge" -

Le Français de 29 ans, deuxième du classement général l'hiver dernier, peut aussi se réjouir d'avoir pris de l'avance par rapport aux autres favoris au gros globe de cristal: parti à la faute en 2e manche, le Norvégien Henrik Kristoffersen a terminé 22e, et son compatriote tenant du titre Aleksander Aamodt Kilde 9e.

Après sa victoire à Lech (Autriche) sur le parallèle la semaine dernière, Pinturault est ainsi leader avec 47 points d'avance sur Zubcic.

"C'est toujours intéressant de prendre de la marge par rapport aux candidats au classement général même si on est tôt dans la saison. Je reste aussi au contact pour le globe de géant, c'est bon à prendre", a-t-il ajouté.

C'est donc le Croate Filip Zubcic qui a su dompter le mieux la neige et la visibilité réduite: seulement 6e de la première manche, il a skié le 2e meilleur temps du second tracé pour s'imposer avec 12 centièmes d'avance sur le Slovène Zan Kranjec et 30 centièmes sur le Suisse Marco Odermatt, leader du classement du géant après sa 2e place en ouverture à Sölden (Autriche) en octobre.

"C'était pas une mauvaise météo, c'est juste de la neige! La piste était difficile mais les organisateurs ont fait un très bon boulot pour enlever la neige fraîche", s'est réjoui le Croate pour la 2e victoire de sa carrière, après le géant de Niigata Yuzawa Naeba au Japon en février, couru déjà sous une météo capricieuse.

"Je ne me plains jamais des conditions, j'essaie toujours de trouver une solution. Physiquement je suis très fort, très bien préparé, ce qui me permet de skier +facile+ et +souple+ dans des conditions difficiles. Je ne combats pas la piste, beaucoup de skieurs ont eu des problèmes en 2e manche, moi j'ai skié normalement", a indiqué le natif de Zagreb âgé de 27 ans.

- "Progresser" -

Alors que les spécialistes Mathieu Faivre et Victor Muffat-Jeandet ont terminé 8e et 17e, le slalomeur Clément Noël, en quête de diversification et d'un dossard à se mettre sous la dent, s'est aligné sur son 2e géant de Coupe du monde.

Mais comme pour le premier en février au Japon, il a échoué à se qualifier pour la 2e manche, terminant 33e à 2 sec 98 de Zan Kranjec sur le premier tracé (seuls les 30 meilleurs sont sélectionnés).

"C'est vraiment un combat, les conditions sont compliquées, on ne voit rien, il faut vraiment y aller avec le cœur. Je n'ai pas grand-chose à regretter. J'ai encore beaucoup à progresser. Je prends plaisir à être au départ d'une course, à refaire une Coupe du monde, avec le petit stress au départ", a-t-il indiqué.

Il aura une nouvelle chance dimanche, même si les chutes de neige toujours annoncées pendant la nuit rendent la tenue de la course incertaine.