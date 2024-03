SnowWorld reprend entièrement la piste de ski Alpenpark Neuss près de Düsseldorf

Depuis octobre 2020, SnowWorld était déjà l'actionnaire principal avec 66% des parts de l'installation avec piste de ski intérieure près de Düsseldorf. Les fondateurs Johannes Janz et August Pollen ont maintenant vendu les actions restantes.

L'Alpenpark Neuss n'est pas très éloigné des Pays-Bas et de la Belgique et SnowWorld estime que le nombre de visiteurs en provenance de ces pays peut encore augmenter. L'entreprise souhaite également miser sur des économies d'échelle et des synergies avec ses autres activités. SnowWorld gère actuellement huit installations de sports d'hiver en intérieur.