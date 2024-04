Tenerife se qualifie pour le Final Four pour la 5e fois

Tenerife s'est qualifié à son tour pour le Final Four de la Ligue des Champions (messieurs) de basket mercredi. Il s'agira d'une cinquième participation pour les Espagnols.

Grâce à une nette victoire 78 à 55 (mi-temps: 47-31) en quarts de finale, joués au meilleur des trois matches, sur les Turcs de Bursa. dans le troisième match, décisif, les Insulaires complètent le plateau du dernier carré de cette épreuve organisée sous l'égide de la FIBA.

Tenerife, sacré à deux reprises, en 2017 et 2022, avait terminé 3e l'an dernier et fut finaliste en 2019 lors d'un Final Four organisé à Anvers.