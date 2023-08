Thomas Detry se reprend au 3e tour du Wyndham Championship et se retrouve 11e

Detry, qui avait chuté à la 40e place après son deuxième tour en 71 coups, a signé dans son troisième tour sept birdies et un bogey. Son score, six sous le par, lui a permis de gagner 29 places. Avec son total de 201 coups, neuf sous le par, le Bruxellois, 81e mondial, neuf coups de retard sur les Américains Luca Glover et Billy Horsschel qui se partagent la première place.

L'Américain Russell Henley, qui avait pris la tête les deux premières journées, a dû céder la tête malgré une troisième carte de 65. Il est désormais troisième avec un coup de plus que les leaders.