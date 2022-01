Thomas Pieters, souverain, remporte son sixième titre sur le circuit du DP World Tour

(Belga) Thomas Pieters a accroché une sixième victoire finale sur le circuit européen de golf, baptisé DP World Tour depuis le début de saison, en remportant l'Abou Dhabi Championship, doté de 8 millions de dollars, dimanche aux Émirats arabes unis. Sur le parcours Yas Links, l'Anversois de 29 ans a devancé d'une longueur un duo de golfeurs.

Deuxième au départ de cette ultime journée, le Belge a rendu une dernière carte de 72 coups, égalant le par, après un birdie et un bogey. Avec un total de 278 coups, Pieters a devancé l'Espagnol Rafa Cabrera Bello et l'Indien Shubhankar Sharma (279). C'est le sixième trophée en carrière pour Thomas Pieters. Il avait déjà remporté le Masters de République tchèque (2015, 2019), le KLM Open (2015), le Made in Denmark (2016) et le Masters du Portugal fin de la saison 2021. En 2018, il avait aussi remporté la Coupe du monde de golf avec Thomas Detry. Ce succès est également le premier d'un Belge dans un tournoi des Rolex Series, qui rassemblent les tournois les plus prestigieux. (Belga)