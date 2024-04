Tim Brys en skiff et le deux de couple poids légers Vyvey/Van Zandweghe aux JO

Le skiffeur Tim Brys et le deux de couple de Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe ont obtenu leur ticket pour participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Les rameurs belges ont terminé en ordre utile lors de leur finale de la régate continentale de qualification olympique, dimanche à Szeged, en Hongrie.

Brys a pris le 3e et dernier billet qui était offert en finale A du skiff open. Le Gantois de 31 ans, a parcouru les 2.000 mètres en 7:39.37, terminant à 6 secondes du vainqueur, le Serbe d'origine russe Nikolaj Pimenov, et à 4 secondes du Bulgare Kristian Vasilev, avec qui il s'est disputé la 2e place durant les 3/4 de la course.

Tim Brys, entraîné par Dirk Crois, médaillé d'argent en deux de couple à Los Angeles, participera pour la 2e fois aux JO, après ceux de Tokyo, où il s'était classé 5e en deux de couple poids légers avec Niels Van Zandweghe.