Tim Brys termine dans le top 5 de la finale A du skiff à Varèse

Le Gantois de 31 ans a signé une course offensive. Si le double champion du monde en titre allemand Oliver Zeidler a conservé la tête de la régate tout au long des 2.000 mètres, devant le Néerlandais Simon van Dorp, Brys s'est positionné 4e après 500 m, avant d'accélérer aux 1.000 m et s'emparer de la 3e position un court instant. Au final, il n'a pu résister à l'emballage final de l'Italien Davide Mumolo et du Britannique George Bourne. Zeidler s'est imposé en 6:44.15, devant Van Dorp (6:47:03), Mumolo venant compléter le podium (6:47.27). Brys a signé un temps de 6:54.28, derrière Bourne (6:49.56), mais devant le Croate Damir Martin (7:01.10), le médaillé d'argent des JO de Rio et de bronze aux JO de Tokyo, qui a lâché prise à la mi-course.

Hormis Brys et Mumolo, 4 des 6 finalistes possèdent déjà leur ticket pour Paris-2024, ce qui sera l'objectif du rameur belge dans 15 jours, à Szeged, en Hongrie.