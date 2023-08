Timothy Herman premier Belge en finale du javelot: "Un rêve qui se réalise"

La qualification directe était placée à 83m00. A défaut, le top 12 de l'ensemble des 37 participants était convié à disputer la finale dimanche soir (20h20).

"A la fin c'était tendu avec cette 11e place" a déclaré Herman. "Mon premier essai (73m00) n'était pas très bon. Le deuxième (80m11) était meilleur mais je n'avais pas de super sensations à cause de la chaleur (l'épreuve a débuté à 11h45 en plein soleil alors qu'il fait plus de 30°C à l'ombre vendredi à Budapest). Je n'ai été rassuré que quand Rutger (Smith, le responsable du haut niveau à la fédération flamande) m'a fait signe. Ok c'est bon. J'ai en plus eu le luxe de ne pas devoir effectuer de 3e essai (les finalistes étaient déjà connus)."