Tinne Gilis dans le dernier carré au Caire

Tinne Gilis s'est qualifiée pour les demi-finales du Black Ball Squash Open, tournoi de squash du PSA World Tour portant le label 'gold' et doté de 108.500 dollars dimanche au Caire, en Égypte. La Campinoise, 8e joueuse mondiale et tête de série N.4, a battu en quarts de finale l'Egyptienne Rowan Elaraby, 10e mondiale et tête de série N.5, 3 sets à 1 (11-5, 11-8, 3-11, 11-7) en 42 minutes.

"Je suis très heureuse d'avoir réussi à me reconcentrer et à me relancer à zéro dans le quatrième set", a déclaré Tinne Gilis après la rencontre. "Rowan a joué un très bon troisième set, mais je suis très heureuse d'avoir réussi à me remettre les idées en place et à revenir".

En demi-finales, Tinne Gilis affrontera soit l'Égyptienne Hana Moataz (PSA 36) soit l'Américaine Olivia Weaver (PSA 9), 2e tête de série.