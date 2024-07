JO-2024: Marie-José Pérec, comme une évidence

Un temps fort de plus vers l'éternité pour cette légende du sport français à la foulée inoubliable, seule athlète tricolore triple championne olympique (200 m en 1992, 200 m et 400 m en 1996), porte-drapeau de la délégation française aux Jeux d'Atlanta en 1996, restée aussi dans les mémoires pour sa fuite spectaculaire de Sydney en 2000.

"En fait, j'ai toujours cherché à marquer mon temps", résume Pérec.

Repérée par sa prof de sport, la graine de championne, qui mesure déjà 1,75 m à 13 ans, arrive en métropole en 1985, à peine majeure. Mais sa collaboration avec Fernand Urtebise tourne court, au point qu'elle arrête un temps l'athlétisme. Elle y revient deux ans plus tard, entraînée par François Pépin, mais c'est Jacques Piasenta qui l'accompagne vers ses premiers titres internationaux sur 400 m : or mondial en 1991 et or olympique en 1992.

"Quand je suis arrivée en métropole, j'ai vécu plein de choses par rapport aux Antillais. Les gens disaient qu'on n'avait pas de projets, qu'on était nonchalants, etc. Moi, je voulais leur montrer que non, qu'on savait faire des choses. Je voulais que le regard change sur nous. À l'époque, les gens ne disaient pas ce qu'ils vivaient. Je voulais être leur porte-voix, les aider à relever la tête, raconte-t-elle. Mais pour ça, il fallait gagner, sinon ton discours n'est pas audible."

- "Fâchée avec tout le monde" -

Georges GOBET

Partie "fâchée avec tout le monde" aux États-Unis début 1994, pour rejoindre le groupe de sprinteurs de John Smith, en Californie, Pérec continue à gagner: or européen et mondial du 400 m en 1994 et 1995, avant l'apothéose, un rare doublé olympique 200 m-400 m à Atlanta en 1996 - comme la légende américaine Michael Johnson.