À 44 ans, Tom Brady impressionne encore et est sacré sportif de l'année par un célèbre magazine

Tom Brady a été élu Sportif de l'année par le magazine américain Sports Illustrated mercredi. Le quarterback vedette des Tampa Bay Buccaneers, reçoit pour la deuxième fois cet honneur, 16 ans près avoir été récompensé une première fois.

A 44 ans, il avait conduit sa nouvelle franchise à sa première victoire dans le Super Bowl, la 7e pour lui (un record), et la première à remporter le titre dans son stade, pour sa 22e saison.

En 2005, Tom Brady avait été plébiscité pour son 3e titre en quatre ans dans le championnat de football américain (NFL). Considéré comme le meilleur joueur de football américain de l'histoire, il a remporté ses 6 autres titres avec les New England Patriots.

Novak Djokovic et son quasi-Grand Chelem ou Giannis Antetokounmpo et son premier titre NBA ont été devancés notamment par Tom Brady. Il est seulement le troisième sportif à recevoir cet honneur de Sports Illustrated plus d'une fois avec le golfeur Tiger Woods (1996 et 2000) et le basketteur LeBron James (2012, 2016 et 2020).