Top 14: Indiscipliné mais réaliste le Racing résiste au retour Castrais

Après deux lourdes défaites à l’extérieur, à Toulouse (33-6) et à Lyon (34-19), les Tarnais ont en revanche confirmé leur mauvaise dynamique après cette troisième défaite de la saison à domicile. Un revers aux fâcheuses conséquences puisque le CO chute à la septième place, à trois points de son bourreau du jour.

Plus réaliste, le Racing a dominé le premier acte avec deux magnifiques essais de ses ailiers: le premier sur un exploit personnel de Christian Wade (32e) et le second cinq minutes plus tard grâce au raid solitaire de Wame Naituvi (20-6).

Après un carton jaune de chaque côté pour un accrochage entre Chat et Chilachava (57), les racingmen ont ensuite failli payer très cher leur indiscipline. Alors qu’ils étaient déjà en infériorité numérique après le carton jaune reçu par le pilier Thomas Laclayat ils ont encaissé un essai de pénalité également assorti d’un carton jaune (66).

La meilleure défense du championnat à semblé définitivement craquer sur un essai du demi de mêlée castrais Jérémy Fernandez (21-20, 73).