Top 14: Perpignan fait chuter le Stade français

Perpignan, dernier du championnat et qui n'avait pas gagné depuis fin novembre, a renoué avec la victoire samedi en surprenant le Stade français (31-24), deuxième, lors de la 16e journée de Top 14.

Les Parisiens, qui conservent leur place de dauphin au classement, à trois points du Stade toulousain, ont réalisé la mauvaise opération de la journée, malgré une belle remontée en seconde période.

L'USAP reste lanterne rouge mais revient à trois longueurs de Brive, son prochain adversaire.

Les Catalans mettent fin à une série de huit défaites consécutives (quatre en championnat, quatre en Challenge européen) et ont enfin battu une équipe contre laquelle ils butaient depuis 2013, avec huit défaites de rang.

Cette victoire des "Sang et Or", emmenés par leur excellent N.10, l'Australien Jake McIntyre, à l'issue d'un match d'une grande intensité, et d'une première période plutôt féroce, pourrait compter dans l'optique du maintien.

Ils ont su parfaitement exploiter l'indiscipline parisienne (deux cartons jaunes) en signant quatre essais.