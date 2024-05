Top 14: Perpignan, le droit de rêver

Le club auvergnat est justement attendu samedi (15h00), en ouverture de la 23e journée, dans les travées d'Aimé-Giral, où les hommes de Franck Azéma ont enchaîné neuf victoires de rang en championnat depuis octobre.

Les supporters sang et or se sont déjà mis en mode "phase finale" depuis quelques semaines -- ils étaient 500 à Oyonnax, environ 5.000 à Montpellier -- et continueront à jouer un rôle-clé ce week-end dans un stade une fois de plus à guichets fermés.

"Quel public! Comment voulez-vous ne pas communier avec eux? Je le dis et je le répète: c'est le meilleur public de France. Avoir signé à l'Usap a été le meilleur choix de ma carrière", apprécie le troisième ligne Kélian Galletier.