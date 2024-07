JO-2024/Basket: Jokic-Embiid, duel de géants dans le choc entre Serbes et Américains

Giuseppe CACACE

Au cœur du choc entre la Serbie et les État-Unis dimanche (17h15) au Stade Pierre-Mauroy, un duel sera particulièrement scruté entre Nikola Jokic, considéré comme le meilleur basketteur du monde, et Joel Embiid, nouvel intérieur de "Team USA".

Jokic et Embiid ont gagné les quatre derniers titres de meilleurs joueurs de la saison régulière (MVP) de NBA, ligue nord-américaine: trois pour le Serbe (2021, 2022, 2024) et un pour le Camerounais, qui possède aussi les nationalités américaine et française (2023).