Toumani Camara se distingue mais Portland s'incline devant Atlanta

Les Blazers occupent toujours la 14e et avant-dernière place de la Conférence Ouest mais sentent San Antonio se rapprocher après la victoire 111-118 des Spurs à Utah. En haut de tableau, Denver a chuté à domicile contre Phoenix (97-104) mais conserve la tête de la Conférence devant Minnesota, vainqueur de Detroit (106-91), et Oklahoma City, battu 126-132 par Houston qui enchaîne une 10e victoire de rang. Les Los Angeles Clippers restent 4e après un succès étriqué à Philadelphie (107-108).

Camara, titulaire, a passé 30 minutes sur le parquet pour inscrire 17 points (à 78% au tir), à une unité de son record en carrière, pour terminer deuxième meilleur marqueur de son équipe derrière les 31 points de Dalano Banton. Le Bruxellois a aussi ajouté 4 rebonds, 2 assists et 1 interception à sa feuille de statistiques.

À l'Est, New York a profité de sa large victoire 101-145 à Toronto conjuguée à la défaite de Cleveland à Charlotte (118-111) pour s'inviter sur le podium derrière Boston et Milwaukee. Les Cavaliers reculent à la 4e place devant Orlando. Le Magic a manqué une opportunité de se rapprocher du top 4 avec une défaite 93-101 contre Golden State.

Dans les autres matches de la soirée, Brooklyn s'est imposé à Washington (119-122), Chicago a disposé d'Indiana (125-99) et les Los Angeles Lakers ont aligné une cinquième victoire de suite à Memphis (124-136).