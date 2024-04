Tournoi des six nations féminin: "on va aller au combat" contre l'Angleterre, promet Fall

REPONSE: "J'ai découvert le rugby en CM2, pendant une initiation alors que je ne savais même pas que ce sport existait. Dès la première séance, je me suis sentie super bien et j'ai été forte de suite, grâce à mon grand gabarit, les garçons me voulaient direct dans leur équipe donc j'étais contente! Ensuite, j'ai tout appris au sein de l'association Drop de Béton, des minimes aux cadettes. Ma famille ne comprenait pas comment je pouvais aimer pousser, me faire plaquer. Or, sauter en touche, plaquer, se relever, repartir... Ce sont ces enchaînement de tâches qui me plaisent car c'est varié. Et surtout, j'aime franchement le combat!".

Q: Lors du Tournoi 2022, vous avez été nommée parmi les meilleures joueuses du Tournoi. Quel souvenir gardez-vous de la défaite à Bayonne face à l'Angleterre (24-12, ndlr)?

R: "Cela m'a énormément marquée parce qu'on était sorti de ce match-là en se disant +en fait, on pouvait le faire+. Quand on a vu le trophée, on a pensé +c'est nous qui devrions le soulever+. A chaque fois contre elles, on perd de très peu, mais celui-là était vraiment marquant".