Tous les bateaux belges en demi-finales à Paris

L'Ostendaise Marit Janssens, la plus prometteuse de la jeune délégation belge, a terminé 2e de son quart de finale du skiff féminin, à moins de 2 secondes de l'Uruguayenne Cloe Callorda. Samedi, dès 9h55, elle tentera de rejoindre la course aux médailles, réservées au 3 plus rapides de sa demie. En cas de qualification pour la finale A, celle-ci se déroulera déjà samedi après-midi, en raison des mauvaises conditions climatiques prévues dimanche sur le plan d'eau parisien.

Les autres jeunes rameurs belges ont intégré pour leur part le top 12 mondial après des repêchages conclus avec succès. En deux de couple féminin, Lore Helsen et Louise Gyssels, ont fini 2e de la 4e et dernière série de repêchages, où seules les 2 premières équipes allaient en demies. Dans la même discipline et avec les mêmes critères de qualification, mais chez les garçons, Juul Persyn et Lukas Depla ont signé le même résultat (2e), tandis que le quatre de couple de Karel Debruyne, Brecht Verkest, Jules Vanoverschelde et Neal Laureyns, a fini 3e de sa série de repêchages où les 3 premiers se hissaient dans le top 12.