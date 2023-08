"Tout le monde a répondu présent", se félicite Emma Puvrez

La victoire des Red Panthers face à l'Allemagne, jeudi soir en demi-finale de l'Euro à Mönchegladbach, a été rendue possible par le fait que "tout le monde a répondu présent, à 300%", se félicitait Emma Puvrez à la sortie du terrain.

"C'est magnifique, on est très fières. On a appliqué le plan, même si les Allemandes ont eu des occasions. C'était très dur, mais toute l'équipe a répondu présent. On a fait des erreurs, mais personne n'a fait un mauvais match. C'est la prestation collectivement aboutie qu'on attendait, et on en avait besoin", a salué la défenseuse, intraitable durant 60 minutes.

"C'est une confirmation. On croyait en cette finale, donc on l'a exprimé, et ça nous a aidé. Démontrer qu'on est capable d'assumer de la sorte, c'est un cap supplémentaire franchi par l'équipe", insiste Emma Puvrez.

Après une première mi-temps à leur avantage, les joueuses de Raoul Ehren ont dû faire le gros dos face aux assauts allemands. "On savait que cela allait arriver", assure la défenseuse. "Elles ont enclenché une vitesse supplémentaire et nous ont foncé droit dessus. Ça a été très difficile, mais on a tenu le coup."

Les Panthers auront la possibilité de marquer l'histoire, samedi en finale contre les Pays-Bas, mais le sujet n'était pas encore à l'ordre du jour à la sortie du terrain. "On donnera tout ce qu'il nous reste, physiquement et mentalement. Il faudra être au top de nos capacités, encore une fois."