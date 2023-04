"Tout se présente bien" pour Bashir Abdi, qui veut améliorer son record d'Europe dimanche

Bashir Abdi tentera d'améliorer son record d'Europe du marathon, dimanche, à l'occasion du Marathon de Rotterdam. "Tout se présente bien", a-t-il expliqué vendredi en conférence de presse, à deux jours de la course.

Abdi avait remporté l'édition 2021 du Marathon de Rotterdam en 2h03:36, le record d'Europe et du parcours. L'année dernière, de retour de blessure, il avait dû se contenter d'une 4e place en 2h05:23. "Mais je suis en bien meilleure forme qu'alors", a assuré le Gantois. "Tout se présente bien", et les conditions météorologiques devraient suivre. Dimanche, un vent calme et une température aux alentours des dix degrés devraient offrir des conditions idéales pour un marathon.

Le concurrent le plus sérieux d'Abdi sera le champion en titre néerlandais Abdi Nageeye, ami et partenaire d'entraînement du recordman d'Europe. Il avait établi l'année dernière le record des Pays-Bas à 2h04:56. "Ce serait magnifique de défendre mon titre", a déclaré le Néerlandais.