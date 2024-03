Trois défaites en Elite Gold pour les clubs belges, deux succès en Elite Silver

La soirée de samedi a livré des résultats contrastés pour les clubs belges entre Elite Gold et Silver en BNXT League. Limburg (75-61), Liège (86-84) et Charleroi (78-72) se sont tous les trois inclinés, respectivement à Leiden, Weert (BAL) et Groningue. Au classement provisoire, Ostende (25 points) conserve la tête devant Den Bosch et Leiden (23 points). Ensuite viennent Anvers, Limburg et Groningue (22 points) puis Zwolle et Charleroi (21 points) suivis de Liège (20 points) et enfin Weert (BAL) avec 19 points.