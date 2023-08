Umayev, éliminé au premier tour : "Je n'avais pas toutes mes armes. Et c'est frustrant"

"Je traverse une période un peu compliquée", a-t-il confié à Belga après sa compétition. "Je traîne une blessure au genou depuis le mois de janvier. J'ai eu une lésion au ligament croisé postérieur. C'était supposé être guéri, mais j'ai encore des douleurs. Et le problème, c'est que mon judo est essentiellement basé sur les mouvements à genou. Je n'avais donc pas toutes mes armes. Et c'est ce qui a fait la différence, À l'arrivée, je me prends trois pénalités, dont certaines me semblaient incompréhensibles. C'est un gars que je pouvais jeter, il y avait des ouvertures, mais je ne pouvais pas attaquer, car j'étais limité dans mes mouvements. Et c'est frustrant. Je voulais prendre du plaisir, mais c'était totalement l'inverse."

Abdul Malik Umayev, qui n'a pu participer qu'à deux compétitions cette année, les Championnats du monde et le Masters, ne sait dès lors pas trop comment envisager la suite.