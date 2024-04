Un bateau belge qualifié pour les JO en Nacra 17

À l'issue de la course aux médailles qui rassemble les dix premiers à l'issue des régates de la semaine et où les points sont doublés, Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen ont terminé à la 3e place. Septième de la course aux médailles, le duo totalise 88 points et offre à la Belgique une place aux Jeux Olympiques.

Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien, 5es vendredi, totalisent 102 points et se classent en quatrième position. Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs ont eux réussi à prendre la 4e place de la course aux médailles et finissent leur épreuve en 8e position avec 117 points. La victoire est revenue aux Danois Natach Saouma-Pedersen et Mathias Bruun Borreskov avec 37 unités.