Une nouvelle piste et douze champions du monde pour animer le stade Roi Baudouin

Malgré l'absence de la favorite du public bruxellois Nafi Thiam, la Belgique emmènera 21 athlètes à Bruxelles. Bashir Abdi se mettra en quête d'un record de Belgique (26:52.30), et surtout d'Europe, sur le 10.000 m. Pour régner sur le continent, il devra courir sous les 26:46.57 et remplacer le Britannique Mo Farah, au sommet depuis 2011. Cynthia Bolingo ne manquera pas de susciter les hourras du public sur 400 m, comme Dylan Borlée et Alexander Doom.

Ben Broeders cherchera également à établir un record national au saut à la perche face à l'indétrônable 'Mondo' Duplantis. Rani Rosius courra le 100 m et Delphine Nkansa défiera la championne du monde Shericka Jackson sur 200 m. Elise Vanderlest (1500 m), Hanne Claes (400 m haies) et Noor Vidts (hauteur) joueront également à domicile.

Le Memorial Van Damme sera l'avant-dernier rendez-vous de la Ligue de Diamant. Suivra la finale à Eugene, aux États-Unis les 16 et 17 septembre. À Bruxelles, les messieurs auront droit à cinq épreuves (200, 400, 800 en 2000 m et perche), les dames à dix (100, 200, 400, 1500 et 5000 m, 400 m haies, hauteur, triple saut, poids et javelot).