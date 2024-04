Vainqueur à Den Helder, Mons rejoint Malines et Louvain

Mons s'est imposé à Den Helder 66-78 jeudi en match d'alignementde la seconde phase (transfrontalière) de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball. Grâce à ce succès, les Montois (26 points désormais) rejoignent Malines et Louvain en tête du classement provisoire de l'Elite Silver.

Toujours coaché par l'assistant Frank Demeulemeester en l'absence de Vedran Bosnic, qui connaît des problèmes de santé, les Montois ont dominé cette rencontre face à la lanterne rouge du début jusqu'à la fin, comptant un moment jusqu'à 22 longueurs d'avance. Bien que dominés au rebond (42 à 30), Mons a surtout valu par sa défense (17 pertes de balles provoquées) et un jeu collectif bien au point (19 passes décisives et un scoring réparti entre 6 joueurs à 10 points ou plus, dont Styrmir Thrastarson à 14 points, 5 rebonds, 3 assists).

La deuxième phase se poursuivra ce vendredi avec trois rencontres d'Elite Gold (Anvers-Weert, Liège-Groningue, Limburg-Leiden) et une en Elite Silver (Louvain-Feyenoord).