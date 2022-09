Valéry Demory : "Pendant trente minutes, on s'est battu vaillamment"

(Belga) Les Belgian Cats ont perdu 81-55 face à la Chine leur 5e et dernière rencontre du Groupe A de la Coupe du monde de basket féminin, mardi à Sydney. À l'issue de cette défaite logique, la Belgique, qui était déjà assurée de disputer les quarts de finale, termine 3e du groupe.

Interrogé en conférence de presse sur le fait de savoir s'il y avait un adversaire qu'il aimerait rencontrer en quarts de finale jeudi, le coach des Cats Valéry Demory a répondu : "Oui", mais n'a pas voulu révéler lequel. "Je le garde pour moi." Sur son analyse du match, le coach français était satisfait malgré la défaite. "Je suis vraiment content de la prestation de l'équipe. Pendant trente minutes on s'est battu vaillamment." Il est aussi revenu sur l'absence désormais jusqu'à la fin du tournoi de sa meilleure joueuse Emma Meesseman, blessée. "C'est un coup du sort. On ne s'y attendait pas. On a été obligé de compenser son absence par de l'agressivité et de la mobilité, du rythme. C'était notre seule chance, parce que techniquement nous n'avons d'autres joueuses qui ont la qualité du très haut niveau mondial." La capitaine des Cats n'a pas pour autant quitté ses partenaires. "C'est notre joueuse la plus expérimentée. Elle a donné des conseils sur le banc, et en dehors, aux autres. Nous avons six joueuses qui découvrent le plus haut niveau. Et c'est notre capitaine, il n'était pas question qu'on l'abandonne et qu'elle nous abandonne." La coach chinoise Wei Zheng a de son côté expliqué. "Nous avons dû jouer deux matchs en moins de vingt-quatre heures, ce qui explique notre début de match. Après la pause, notre défense, en particulier le rebond défensif, nous a permis de faire la différence." (Belga)