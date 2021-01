Vendée Globe: comme un nouveau départ après dix semaines de course

Alors que le Vendée Globe est entré dans sa dixième semaine, la course connaît presque un nouveau départ pour la tête de la flotte emmenée jeudi par Charlie Dalin qui en a fini avec une zone sans vent pour filer vers Recife (Brésil) où les grains vont jouer les troubles-fête.

Jeudi à mi-journée, Charlie Dalin (Apivia) menait toujours après avoir repris la veille les rênes de la course autour du monde en solitaire et sans escale, au détriment de Yannick Bestaven (Maître Coq IV), désormais cinquième.

Mais plusieurs rivaux sont en embuscade derrière Dalin comme Louis Burton (Bureau Vallée 2), deuxième, Thomas Ruyant (LinkedOut), troisième, Damien Seguin (Groupe Apicil), quatrième, ou encore l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), cinquième.

"Il y a du monde pas loin derrière, après on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas revenir sur Yannick (Bestaven) et à la fois que les autres bateaux restent bloqués derrière. A moi de gérer ça, je suis content de retrouver la tête", s'est félicité Dalin lors d'une vacation avec le PC course.

"Le Vendée Globe aurait très bien pu s'arrêter pour moi en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Je suis encore en course, j'ai retrouvé la tête, c'est vraiment super. Il y a un mois je croyais que le Vendée Globe était fini pour moi. Je vais tout faire pour conserver la tête", a souligné le marin normand, qui a mené la course pendant trois semaines avant de lâcher la tête le mi-décembre en raison d'une avarie importante liée à l'un de ses foils (appendice latéral qui permet au bateau de voler).

- 'Perdre beaucoup' -

Pour rester maître de ce Vendée Globe, Dalin va devoir négocier une zone faite de courants et de grains où il y aura gros à gagner. Ou à perdre.

"Le Vendée Globe redémarre à partir de maintenant, c'est un petit peu un nouveau départ avec des bateaux qui sont quasiment sur une ligne d'égalité", a analysé le responsable de la cellule météo du Vendée Globe, Christian Dumard, lors de l'émission quotidienne de l'organisation.

Le groupe des neuf skippers qui compose la tête de la course sera en approche du fameux pot au noir samedi mais avant d'y arriver, ils devront naviguer au large des côtes brésiliennes, près de Recife.

"C'est toujours compliqué le long des côtes brésiliennes, il va falloir jongler avec des veines de courant. Ils vont entrer aussi dans une zone où il y a des lignes de grains. Des grains, c'est de la pluie et il peut y avoir quelques rafales en bordure du grain mais surtout c'est du vent faible sous les nuages et la pluie, du vent qui va tourner dans toutes les directions. Ca oblige à manœuvrer, ça ralentit le bateau et ça fait perdre beaucoup de temps", a prévenu Dumard.

Dalin devrait se lancer le premier dans cette bataille, suivi de près par son dauphin, Louis Burton, revenu haut dans le classement après moult pépins l'ayant forcé à céder du terrain pour réparer.

"On est pleine balle, pleine attaque !", a lancé Burton, le plus rapide ces dernières heures.

"On était deuxième de la course le 4 décembre, il s'est passé tellement de choses invraisemblables que de retrouver cette position là hier (mercredi) c'est un grand moment de joie et de bonheur. Je suis très heureux d'être là, je n'aurais pas forcément imaginé ça dans mes rêves les plus fous. C'est passionnant en terme de régate, c'est un gros motif de satisfaction", a-t-il glissé.