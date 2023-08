Verstraeten, battu par le 9e mondial : "Le résultat n'est pas celui que j'espérais"

"Le résultat n'est pas celui que j'espérais", a-t-il confié à Belga au terme de sa journée. "Je me sentais toutefois bien à l'échauffement et durant les combats. Sur ce plan-là, je ne peux pas me plaindre. Simplement, dans ce combat contre le Mongol, je commets deux fois une erreur. Une erreur technico-tactique dont il a profité pour scorer. Heureusement, il s'agit de quelque chose qui peut se corriger rapidement et assez facilement."

"Physiquement et mentalement, je me sentais bien. C'est la preuve que la préparation, qui fut longue, a été bonne", a-t-il poursuivi. "Je ne perds pas de vue que le grand objectif est Paris 2024, les Jeux Olympiques. Je suis riche d'une expérience supplémentaire et je vais faire en sorte que ce genre d'erreur ne se reproduise plus. Mon prochain tournoi sera le Grand Prix à Zagreb, dans deux semaines. L'enchaînement sera donc rapide, mais ce n'est peut-être pas plus mal, car la forme est vraiment bonne. Même si, en judo, elle n'est pas toujours récompensée. Soit, c'est ainsi. Il faut continuer."