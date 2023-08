"On veut une médaille en relais du 4x400 à Paris", priorité des fédérations aux Jeux

"Il faut que l'année prochaine, tout le monde soit décidé à se concentrer en priorité sur les relais 4x400 en vue des JO de Paris, que ce soit le mixte, mais aussi les Tonados et les Cheetahs" avance Rutger Smith. Le responsable de la VAL veut tenir une réunion en septembre avec toutes les parties prenantes: fédérations (VAL, LBFA), Adeps, Sport Vlaanderen, coachs et athlètes pour se mettre d'accord. "La volonté est présente je crois, il faut la concrétiser. Il est important que les athlètes continuent à se développer au niveau individuel mais les chances de médailles reposent sur les relais."

"J'approuve ce principe", renchérit Jonathan Nsenga en charge des élites à la LBFA. 'Il est clair que si on était parti ici avec la meilleure équipe dans le mixte, on aurait probablement fait une médaille. N'oublions pas que l'on fait 5e, sans les quatre meilleurs des deux sexes (Bolingo et Ponette, Dylan Borlée et Doom). J'ai toujours évoqué la nécessité de privilégier les relais aux courses individuelles."