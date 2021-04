Voici la première sélection d'athlètes belges pour les JO de Tokyo

A 87 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a officialisé mardi après-midi une première liste des athlètes du Team Belgium qui sont sélectionnés participeront à l'événement du 23 juillet au 8 août.

Elle comprend douze noms et concerne les cinq sports suivants : l'aviron, la natation, le taekwondo et la voile.

Athlétisme - dames: Hanne Claes (400 m haies), Nafissatou Thiam (heptathlon); messieurs : Ben Broeders (perche), Isaac Kimeli (5000 m)

Aviron - messieurs: Tim Brys et Niels Van Zandweghe (deux de couple poids légers)

Natation - dames: Fanny Lecluyse (100 m brasse, 200 m brasse);

messieurs: Louis Croenen (200 m papillon)

Taekwondo - messieurs : Jaouad Achab (-68 kg)

Voile - dames: Emma Plasschaert (Laser Radial), Anouk Geurts/Isaura Maenhaut (49er FX)

"Ces 12 athlètes sont certains de participer aux Jeux Olympiques" a précisé Olav Spahl, le Chef de mission du Team Belgium à Tokyo. "La plupart d'entre eux avaient déjà obtenu leur sélection il y a un an. L'énergie avec laquelle ils se sont investis pour les JO de Tokyo au cours de ces 12 derniers mois, en dépit des conditions défavorables, témoigne de leur courage, de leur confiance et de leur persévérance. Ensemble avec le staff de leur fédération, nous mettrons tout en œuvre pour les soutenir dans leurs préparatifs et pour protéger leur santé au maximum afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pendant les Jeux."

Si dix d'entre eux étaient qualifiés de longue date, Emma Plasschaert depuis 2018, les deux jeunes régatières en classe 49er FX Anouk Geurts et Isaura Maenhaut (49er FX) n'ont obtenu leur billet pour Tokyo le 23 mars dernier lors des régates européennes de qualification de Lanzarote.

La seconde sélection officielle du Team Belgium est attendue pour le mercredi 26 mai.