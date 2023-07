Water-polo: les Bleus en quarts de finale des Mondiaux, une première depuis 1986

Avec cette qualification parmi les huit meilleures nations mondiales, ils égalent la meilleure performance d'une équipe de France masculine dans des Championnats du monde, un résultat obtenu il y a 37 ans à Madrid.

"C'est une compétition relevée donc pour nous c'est bien d'être dans le top 8 mondial avec des équipes qu'on retrouvera à coup sûr aux Jeux olympiques", a souligné le sélectionneur Florian Bruzzo.

Pour le capitaine Ugo Crousillat, qui s'est dit "très ému", accrocher le top 8 représente "quelque chose de fort". "Mais on ne veut pas s'arrêter là. On va tomber contre les champions du monde mais on va bien préparer ce match et y aller vraiment pour le gagner. On ne se fixe pas de limites", a-t-il assuré.