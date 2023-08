Willems, blessée au genou droit: "Je vais me faire opérer le plus rapidement possible"

Gabriella Willems (IJF 15) a accepté de donner plus de détails sur le coup du sort qui l'a frappée samedi au Masters de Judo à Budapest. Engagée dans la catégorie des -70 kg, la Liégeoise, 26 ans, s'est blessée à l'échauffement et s'est occasionné une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Elle n'a donc pas été en mesure de combattre alors qu'elle devait affronter la Hongroise Szabina Gercsak (IJF 32), 27 ans, au premier tour.

"Je me suis en fait blessée au genou lors du stage en Espagne, début juillet, quatre mois après mon opération à l'épaule", a-t-elle expliqué à Belga. "C'est le ligament croisé du genou droit qui a été touché. Et malheureusement, à l'échauffement, la blessure s'est aggravée. Je souffre d'une rupture du ligament croisé. C'est déjà la deuxième fois, au même genou. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je vais me faire opérer le plus rapidement possible."

Gabriella Willems effectuait son retour à la compétition après s'être fait opérer à l'épaule droite en mars. Elle avait pris la cinquième place du Masters, l'an dernier en décembre, à Jérusalem.