Wilm Vermeir 5e du Grand Prix à Valkenswaard avec Toulon

Wilm Vermeir était le seul Belge dans les dix combinaisons autorisées à disputer la deuxième phase de ce barême A 1m60.

La victoire est revenue à la Néerlandaise Sanne Thijssen avec Con Quidam devant l'Autrichien Max Kühner (Up Too Jacco Blue), 2e et le Britannique Ben Maher (Dallas Vegas Batilly), 3e qui complète le podium.