Yann Schrub, une thèse de médecine au sprint avant les JO

Appelez-le Docteur Schrub ! Concentré sur sa prochaine participation au 10.000 mètres des Jeux olympiques, l'athlète Yann Schrub a néanmoins pris le temps de soutenir vendredi à Nancy sa thèse de médecine, couronnement de sa carrière sport-études. "Avant j'étais Yann l'interne. Maintenant j'appartiens au top européen, je ne peux plus me cacher", reconnaît le coureur lorrain, âgé de 28 ans. Depuis sa troisième place aux Championnats d'Europe, à Munich en août 2022, l'étudiant en médecine a changé de statut en équipe de France et dans le regard de ses concurrents.

A l'époque, celui qui enchaîne les stages à l'hôpital et s'entraîne deux fois moins que l'élite mondiale termine sur le podium, bouclant ses 25 tours de piste un peu plus d'une seconde devant un autre Français, Jimmy Gressier, présenté comme favori. "Ca se joue à une seconde, et ça a changé ma carrière", raconte l'athlète à l'AFP. "J'étais l'étudiant qui fait une médaille inattendue, devant 3,2 millions de téléspectateurs. Après les sponsors sont venus, et tout s'est débloqué." Dès le lendemain, il sollicite sa faculté à Nancy et obtient l'autorisation de prendre deux années de césure à l'issue de sa huitième année de médecine afin de préparer au mieux les JO, une échéance qu'il n'avait jamais envisagée sérieusement jusque-là.

"Personne ne m'a dit: +Ne le fais pas, continue ta dernière année+" d'études, se remémore-t-il. "Au contraire, tout le monde m'a dit: +Fonce, c'est le rêve d'une carrière sportive, c'est la course d'une vie+." - "Cartonner" aux JO - Depuis, Yann Schrub a transformé son quotidien et professionnalisé son approche. En plus de ses deux entraîneurs, il s'est entouré de spécialistes de la nutrition ou du sommeil "pour ne rien laisser au hasard". Il s'entraîne désormais deux fois par jour et a découvert les stages à l'étranger avec l'équipe de France : en avril, il s'envolera pour l'Afrique du Sud.