Bertrand Baguette sixième de la deuxième manche à Fuji

Engagé sur la Nissan Z N.12 du Team IMPUL, le Verviétois Bertrand Baguette a terminé à la sixième place finale en compagnie de son équipier japonais Kazuki Hiramine. Le duo, champion en 2022, s'était élancé depuis la cinquième position sur la grille et a connu une course fluide.

Le constructeur Nissan réalisé le doublé à Fuji avec la victoire de la Z N.3 des Japonais Mitsunori Takaboshi et Atsushi Ayake. Cet équipage, parti depuis la deuxième place sur la grille de départ, a pris la tête dès le premier virage et a mené toute la course. Takaboshi et Ayake s'imposent devant la Nissan Motul Autech Z N.23 du Japonais Katsumasa Chiyo et de l'Italien Ronnie Quintarelli. La Honda Civic ayant réalisé la pole position, la N.17 du team REAL Racing confiée à Koudai Tsukakoshi et Kakunoshin Ohta, termine troisième.