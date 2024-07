Coup de chaud sur le sud de la France: 39 départements en vigilance orange pour canicule

"Sur une très large moitié sud du pays, la chaleur va nettement s'intensifier," et la barre des 40 degrés pourrait être dépassée dans le midi toulousain, l'arrière-pays du Gard et de l'Hérault ou encore la Nouvelle-Aquitaine, selon Météo-France.

"Cette journée devrait être la plus chaude de l'épisode caniculaire qui a débuté dimanche" et devrait être "de relativement courte durée mais particulièrement intense", ajoute l'institut météorologique.

Parcs et piscines publics seront ouverts plus tard, 600 personnes âgées isolées seront contactées "plusieurs fois par jour" par téléphone et "les maraudes seront aussi plus fréquentes avec des distributions de gourdes pour permettre aux sans-abris de se désaltérer", avait notamment indiqué dimanche le maire Pierre Hurmic.

- La marina olympique suffoque -

Ed JONES

"Pour les personnes fragiles, il faut beaucoup s'hydrater. Il faut évidemment éviter de sortir lorsque la période de la journée est la plus chaude", a rappelé lundi sur BFMTV Frédéric Valletoux, ministre démissionnaire délégué chargé de la Santé.

"Pour ceux qui travaillent dehors, sur le BTP, par exemple, (il faut) adapter les horaires aussi en fonction de ces horaires", a-t-il ajouté, en appelant aussi les sportifs à éviter les "efforts physiques intenses".