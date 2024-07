Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe rejoignent les demies du deux de couple poids légers

Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe ont rejoint les demi-finales de l'épreuve du deux de couple poids léger en aviron des Jeux Olympiques d'été de Paris. Lundi matin, au stade nautique de Vaires-sur-Marne, nos représentants ont remporté la 2e série des repêchages. Il leur fallait finir dans le top 3 de leur course. Ils tenteront de se qualifier pour la finale A mercredi matin (11h14 ou 11h24).

Vyvey et Van Zandweghe ont d'emblée pris les commandes et ont mené de bout en bout sans devoir s'employer. Ils se sont imposés en 6:42.99 devant l'Ukraine et le Mexique, également qualifiés.

Leur 3e place dimanche en séries derrière le bateau italien de Stefano Oppo et Gabriel Soares et tchèque de Jiri Simanek et Miroslav Vrastil les avait contraints à revenir vingt-quatre heures plus tard afin d'obtenir leur billet pour les demi-finales de mercredi (11h14). Seules le top 2 passait alors directement en demi-finales.

Le troisième rameur belge, le skiffeur Tim Brys, 5e en deux de couple poids léger aux JO de Tokyo avec Van Zandweghe, disputera son quart de finale mardi à 10h10.