Alessandro De Marchi renoue avec la victoire en s'adjugeant la 2e étape

Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) a remporté la 2e étape du Tour des Alpes (2.Pro), qui a relié mardi Salorno, en Italie, à Stans, en Autriche, sur la distance de 190,7 km. L'Italien s'est imposé en solitaire devant ses compagnons d'échappée, l'Autrichien Patrick Gamper (BORA-hansgrohe), 2e à 1:20, et le Suisse Simon Pellaud (Tudor), 3e à 1:24.

De Marchi, Pellaud et Gamper étaient les trois derniers rescapés de l'échappée matinale. Gamper a tenté sa chance à 33 km de l'arrivée, à quelques kilomètres de son domicile. Il a été rejoint par De Marchi et Pellaud à 18 bornes du but. Moment choisi par De Marchi pour placer une accélération dans la seconde difficulté du jour, le Gnadenwald (2e catégorie) dont le sommet se trouvait à 15 km de l'arrivée.

Le baroudeur italien de 37 ans, que Pellaud a pu suivre quelques minutes, a filé seul vers la victoire, la 7e de sa carrière, trois ans après la dernière.