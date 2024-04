Anna Shackley doit mettre fin à sa carrière à 22 ans à cause de problèmes cardiaques

En janvier, Shackley s'est vu diagnostiquer une arythmie cardiaque. Des examens complémentaires ont révélé plusieurs irrégularités, tandis qu'elle est restée à l'écart du sport cycliste. "Le résultat le plus récent de tous les tests et procédures a conduit à la conclusion que le problème cardiaque n'était pas compatible avec une carrière sportive de haut niveau", a annoncé mardi l'équipe néerlandaise.

"Nous sommes vraiment désolés de voir la carrière cycliste d'Anna se terminer ainsi", a déclaré le directeur sportif Danny Stam. "Elle était l'un des plus grands talents du peloton féminin. Ces dernières années, nous avons constaté qu'elle progressait bien et nous pensions qu'elle pourrait atteindre l'élite mondiale. D'un autre côté, nous sommes également heureux d'avoir pu prévenir d'autres complications dangereuses. Nous espérons qu'Anna pourra reprendre une vie 'normale' et nous travaillerons avec l'équipe pour voir comment nous pouvons l'aider."