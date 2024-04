Après sa victoire sur le chrono, Brandon McNulty "surpris d'avoir de bonnes jambes"

"Ces derniers jours, je n'ai pas atteint mon niveau habituel" a déclaré McNulty après la course. "J'étais pourtant venu ici jouer le classement général. Je mets cela sur le compte de la fatigue, après un long printemps. Je prendrai une pause après cette course. Les sensations n'étaient pas bonnes mais aujourd'hui ça a été beaucoup mieux".

Coéquipier de McNulty, Juan Ayuso a de son côté pris la tête du classement général. "C'était un contre-la-montre difficile, je pense que tout le monde a souffert" a commenté l'Espagnol à l'arrivée. "Mais j'étais prêt mentalement. Mes coéquipiers m'avaient prévenu que ce serait dur. Les sensations n'étaient pas très bonnes, mais j'ai bien réparti mes efforts et je savais jusqu'où je pouvais aller et quand je pouvais récupérer. La pluie a rendu les descentes assez dangereuses et j'ai réussi à y gagner du temps en prenant des risques."