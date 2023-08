Arnaud De Lie: "Enchaîner deux victoires en trois jours, c'est l'idéal"

"J'avais des bonnes sensations depuis le stage en altitude à Livigno", a déclaré De Lie lors de l'interview flash. "J'ai engrangé de la confiance au Tour de Wallonie avec une victoire d'étape, la première depuis ma chute aux Quatre Jours de Dunkerque. Enchaîner avec deux victoires en trois jours, c'est l'idéal."

'Le Taureau de Lescheret' a pu compte sur un travail de sape de ses équipiers notamment Victor Campenaerts et Arjen Livyns, présents avec lui dans l'échappée décisive. "Nous connaissions bien la route et avons essayé de rendre la course difficile. Victor a été très solide dans le final mais je pense que toute l'équipe a réalisé un excellent travail."