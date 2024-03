Arnaud De Lie et les sprinteurs prêts à se disputer la victoire sur la côte belge

Le départ sera donné à 12h15, et les coureurs s'élanceront vers Middelkerke avant de rentrer dans le pays jusqu'à Ypres. Le terrain s'élèvera alors dans le 'Heuvelland' avec le Baneberg (1,2 km à 6,6%) à parcourir deux fois, ainsi que le Kemmelberg dans deux versions différentes (0,4 km à 8,5% et 0,7 km à 11,1%). Le peloton remontera ensuite le long de la frontière belgo-française jusqu'à Coxyde.

Face à Arnaud De Lie se retrouvera notamment le vainqueur en titre, Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty). Ce dernier avait pris le meilleur sur l'Allemand Pascal Ackermann et l'Australien Sam Welsford en 2023, et mènera les troupes de l'équipe wallonne.

L'Allemand John Degenkolb (dsm-firmenich PostNL), les Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) et Arvid de Kleijn (Tudor), le Français Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech) ainsi que Pascal Ackermann (vainqueur en 2019 et 2022), Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) et Yves Lampaert (Soudal Quick-Step), entre autres, seront également au départ.